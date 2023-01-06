Имеет ли смысл покупка квартиры как инвестиция?

Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру

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Выгоднее всего покупать квартиру с целью последующей сдачи её в посуточную аренду, а не долгосрочную – прибыль в таком случае может быть в полтора-два разы больше.

К примеру, рассмотрим Москву, в которой средняя арендная ставка на сдачу однушки на длительный срок сейчас составляет около 44 тыс. рублей, а в краткосрочную аренду – 4 500 рублей за сутки.

В среднем при посуточной аренде заполняемость составляет в Москве 20-22 дня в месяц, таким образом, арендодатель может получать около 90 тысяч рублей ежемесячно.

Если рассматривать регионы, там примерно такие же пропорции, но срок окупаемости может быть заметно меньше, чем в столице. Если в Москве он составляет в среднем 12-15 лет, то в регионах – 7-10 лет.

Поэтому основное, что стоит учитывать при покупке жилья в качестве инвестиции – это соотношение затрат на неё , включая расходы на ремонт и мебель, и размер ожидаемой прибыли. И в целом лучше приобретать квартиры в тех городах, где турпоток стабилен весь год и рынок аренды не перегрет, например, это Калининград, Кисловодск, Дербент.