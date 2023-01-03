Что будет с ценами на квартиры в новостройках в 2023 году

В каких городах России наблюдался наибольший рост цен на недвижимость в ушедшем году, рассказал эксперт.

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По итогам 2022 года, квадратный метр в новостройках подорожал на 14,6%. Примечательно, что в 2021-м стоимость увеличилась на 16,3%. И если на первичном рынке изменения не так заметны, то на вторичном, напротив, они очень даже ощутимы. В 2022-м цена за квадратный метр выросла на 10%, а в 2021-м – на 25,6%.

Такие данные озвучил директор по продажам федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев. Как сообщает URA.RU, приводя слова эксперта, лидерами по росту цен на квартиры в новостройках стали такие города, как Омск (+22,7%), Красноярск (+22,5%), Казань (+21%), Самара (+18,3%) и Краснодар (16,8%). В Москве рост составил 15,4%, а в Санкт-Петербурге – 12,2%.

Зайцев также заметил, что спрос на жилье в минувшем году упал. Поведение потенциальных покупателей он объяснил не только ростом цен, но и неопределенной ситуацией. По словам собеседника "Известий", в 2022-м люди меняли планы, касающиеся покупки недвижимости.

Спрос, который наблюдался в ушедшем году, будет поддержан в 2023-м льготной ипотекой, которую было решено продлить. Рост цен на недвижимость будет в пределах инфляции, уверен Зайцев. С ним солидарен коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Он заявил, что стоимость особенно вырастет на квартиры от крупных застройщиков, причем в таких местах, где предложений мало.

Кстати, в Московской области становится все больше жилых комплексов с полным набором социальной инфраструктуры. Самые дешевые квартиры в таких новостройках стоят примерно 3,6 миллиона рублей. А самые дорогие объекты недвижимости в таких ЖК – около 20 миллионов рублей, сообщают "Вести Подмосковья".