Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Как изменятся цены на аренду жилья в Москве в 2023 году

Новости

Как изменятся цены на аренду жилья в Москве в 2023 году

Стоимость арендной недвижимости в Москве повысится к лету.
прочитано 95 раз

Рынок недвижимости в России, подвергшийся негативному влиянию мировой экономической нестабильности, постепенно стабилизируются. К концу минувшего года стоимость жилья начала в большей степени зависеть от самих рыночных факторов, а не внешних условий. В 2023 году положительная динамика сохранится.

ПО ТЕМЕ

Россияне стали чаще попадать на уловки мошенников при операциях с недвижимостью

Как изменится российский рынок вторичной недвижимости в 2023 году

В столице нашей страны ожидаются изменения цен на аренду жилья. Снять квартиру в Москве в 2023 году станет дороже. Такой прогноз сделал эксперт по недвижимости Валерий Летенков. Он поделился мнением в интервью "Российской газете".

Специалист отметил, что сегодня стоимость недвижимости в столице варьируется в зависимости от тактики арендаторов. Одни собственники, по его словам, намного тщательнее подходят к выбору клиентов, чем другие. Первые при этом готовы предложить скидки до десяти процентов.

Вторые, наоборот, отказываются снижать цены на аренду недвижимости в Москве. Более того, они могут завысить стоимость жилья, потому что их не особо волнует, кто будет снимать квартиру.

К слову, сегодня снять однокомнатную квартиру в Москве можно в среднем за 26-35 тысяч рублей. За две комнаты придется выложить от 38 до 50 тысяч. Однако это не предел.

Эксперт уверен, что ситуация на столичном рынке недвижимости изменится к лету 2023 года. Цены на квартиры в Москве, по его словам, повысятся в пределах от пяти до десяти процентов.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 января 2023, 10:20 Источник: RG.RU ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Кому не светит ипотека в 2023 году Кому не светит ипотека в 2023 году

Банки станут внимательнее изучать доходы

Рынок новостроек замер Рынок новостроек замер

Цены в крупных городах не растут с апреля

Старт продаж нового апарт-отеля AIST RESIDENCE рядом с метро Калужская Старт продаж нового апарт-отеля AIST RESIDENCE рядом с метро Калужская

В самом центре престижного района Москвы

Россияне стали чаще попадать на уловки мошенников при операциях с недвижимостью Россияне стали чаще попадать на уловки мошенников при операциях с недвижимостью

Мнение юристов

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+