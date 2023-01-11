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В Москве продается жилья на 1,42 трлн

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В Москве продается жилья на 1,42 трлн

В топ-3 также попали Санкт-Петербург и Краснодар.
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На начало 2023 года в новостройках Москвы на продажу выставлено жилья на общую сумму 1,42 трлн рублей. По данному показателю столица в несколько раз опережает другие крупные города. Для сравнения, в 15 городах-миллионниках, попавших в список, общая стоимость квартир в реализации составляет 1,56 трлн рублей.

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Второе место занял Санкт-Петербург, где общая стоимость продаваемых в новостройках квартир и апартаментов зафиксирована на уровне 0,57 трлн рублей.

Замыкает тройку лидеров Краснодар с показателем почти 286 млрд рублей. Краснодарский край активно пополняется новыми жилыми комплексами. За год предложение новостроек здесь выросло на 11,5%. Пик предложения пришелся на начало осени, когда в продаже находились лоты на общую сумму 310 млрд рублей.

Далее следует Сочи (162 млрд) и Екатеринбург (126 млрд рублей). В остальных крупных городах общая стоимость новостроек в продаже – менее 100 млрд рублей.

Сочи стал одним из немногих городов из топ-15, где население менее миллиона человек. В список также попали Тюмень (90 млрд) и Владивосток (57,1 млрд рублей).

Автор: 11 января 2023, 12:00 Источник: Urbanus.ru ✓ Надежный источник

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