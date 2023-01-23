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Санкции пошли на пользу: в России выросло производство мебели

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Санкции пошли на пользу: в России выросло производство мебели

Россия стояла на грани дефицита.
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Весной минувшего года наша страна оказалась под сильнейшим санкционным давлением США, Канады, Британии и Евросоюза. Разумеется, ограничения повлияли на большинство сфер, в том числе, и на производство мебели для дома и офиса. В какой-то момент Россия стояла на грани дефицита.

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Однако, как оказалась, санкции пошли на пользу. Уход зарубежных рынков с отечественного рынка тоже сыграл значительную роль. По итогу нишу заняли российские производители.

По данным газеты "Комсомольская правда", объем импортной мебели в нашей стране сократился почти вдвое. При этом большинство российских производителей по части комплектующих завесили от зарубежных компонентов. В апреле-мае 2022 все это ударило по кошельку покупателей.

Цены на мебель для дома и офиса выросли на 30%, а в некоторых случаях и на 50%. Однако ситуацию на рынке получилось исправить. Производство мебели возросло в России на 15% в денежном выражении, а в натуральном осталось на уровне позапрошлого года.

Если же сравнивать рынок с периодом до пандемии коронавируса, то динамика составила почти 60%. Производители считают, что санкции позволили в кратчайшие сроки обнаружить и исправить уязвимые точки во всей отрасли.

На сегодня рынок уже построился на сотрудничество с дружественными странами и внутренними производителями. Цены на мебель в России по итогам 2022 года выросли всего на 11%, что позволило сохранить спрос покупателей.

Фото: pixabay.com
Автор: 23 января 2023, 09:20 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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