В грызне за богатое наследство Чуриковой объявился новый наследник

Инна Чурикова была несметно богата.

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14 января на 80-м году жизни умерла народная артистка России Инна Чурикова. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище. Гражданская панихида прошла в Храме Христа Спасителя, сообщает телеканал "360".

Проститься с легендой российского театра и кино пришли десятки людей. Во время панихиды супруг и сын актрисы встали перед открытым гробом Инны Чуриковой на колени, отмечает "Царьград". По словам худрука Театра наций Евгения Миронова, Инна Чурикова была гениальной актрисой, пишет RT.

Участница шоу "Битва экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова уверена, что смерть Инны Чуриковой неслучайна. Ее прибрал сам Господь, ведь сейчас для этого настало самое подходящее время. По словам эксперта, Чурикова устала жить и не могла обрести спокойствие. Также она добавила, что работа в театре не приносила ей такого удовольствия, и она больше мечтала сниматься в кино. Чурикова страдала из-за болезней и одиночества, из-за недостатка внимания сына и безысходности.



Инна Чурикова оставила богатое наследство. В ее доме множество ценных антикварных вещей. Экстрасенс уверена, что за наследство Чуриковой вскоре начнется настоящая битва и даже грызня. Также есть предположение, что на горизонте уже объявился еще один наследник. Скоро он даст о себе знать.

