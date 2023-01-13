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"Я считаю это недорого": Собчак публично оправдалась за шикарный ремонт

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"Я считаю это недорого": Собчак публично оправдалась за шикарный ремонт

Ксения Собчак продолжает рассказывать про ремонт своего нового дома.
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На ютуб-канале телеведущей Ксении Собчак появились два больших фильма, в которых она рассказывает про свой дом. Каждая деталь дома выполнена с особой любовью и вниманием. Так, детские комнаты выполнены в индивидуальном стиле, книги на книжных полках отобраны лично родителями, а в ванной комнате есть даже отдельный холодильник для косметики. Кроме этого, двери в комнаты открываются по отпечатку пальца — все ради безопасности жителей.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Особое внимание в своем доме Ксения Собчак выделила кухне. Выбрав для кухни российский бренд, звездная блондинка даже не ожидала количество негатива, с которым ей придется столкнуться. Дошло до того, что Собчак публично оправдалась за шикарный ремонт своей кухни и столовой.

В социальных сетях Ксения Анатольевна поясняет, что российский бренд выполнил заказ за гораздо меньшую стоимость, чем это сделал бы другой европейский бренд. Собчак абсолютно довольна своим выбором и уверяет, что это не первая кухня, заказанная в этом магазине.

"Да, я действительно считаю, что кухни этого бренда — это недорого. При этом к качеству, дизайну и сервису у меня вопросов нет", — поясняет ведущая.

Ксения Собчак. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 13 января 2023, 15:20 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник

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