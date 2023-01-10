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Банки несут риски: в России ожидается рост ипотечных ставок

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Банки несут риски: в России ожидается рост ипотечных ставок

Некоторые банки России уже повысили ставки по ипотеке.
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Как мы отмечали неоднократно, в минувшем году сильное влияние на отечественный рынок недвижимости оказался мировая эконмическая нестабильность и геополитические факторы. В этой связи в 2023 году в России ожидается рост ипотечных ставок.

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Несмотря на постепенную стабилизацию ситуации на рынке жилья, российские банки все еще несут риски при выдаче кредитов на покупку недвижимости. Как сообщает "Газета.ру", финансовые организации сегодня опасаются невозврата денежных средств.

Так, в 2022 году ВТБ уже повысил ставки по ипотеки. По данным Russia Today, в наступившем году на повышение пошел и Сбер. Со вторника, 10 января, минимальный процент по ипотеке как для новостроек, так и для вторичного жилья составит 10,9% годовых. Ставка повышена на половину процентного пункта.

Финансисты отметили, что крупные банки страны при принятии решения об изменении ставок по ипотеке обращают внимание не на ключевую ставку Центробанка РФ, а на другие экономические показатели. Эксперт Игорь Бадиков напомнил, что за прошедшие пять лет проценты по кредитам на недвижимость менялись в среднем от семи до 23.

Некоторые специалисты уверены, что ключевое значение для банков играет стоимость облигаций федерального займа. Соответственно, ставки по ипотеке корректируются с ориентировкой на них. При этом в последнее время ОФЗ дорожают.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 января 2023, 12:40 Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник

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