В каком городе можно выгоднее всего купить мини-квартиру

Из-за колебаний на рынке недвижимости в России растет спрос на мини-квартиры.

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В России возрастает интерес покупателей к жилплощади с малой квадратурой. Такое жилье можно выгодно купить и потом сдавать в аренду, а также использовать его в качестве первоначальной инвестиции в будущее.

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Санкт-Петербург лидирует в списке городов, в которых люди чаще всего покупают подобные квартиры, пишет РИА ФАН. При этом общее количество продаваемых квартир в этом городе снижается. За год этот показатель опустился на 30,2%.

Средняя площадь выставленных в крупных городах России квартир на сегодня уменьшилась на 5,5% и составила 52 квадратных метра. Быстрее всего площадь покупаемого жилья сокращается именно в Петербурге (30,2%, 49 кв. м.).

"Доля наиболее ликвидных для таких рынков малогабаритных квартир здесь значительно больше, а с учетом того, что мы отмечаем большой приток на продажу инвестиционных квартир, это не может не отражаться на средней площади квартир", – рассказал эксперт по недвижимости Ильдар Хусаинов.

На втором месте по России по продажам малогабаритных квартир находится Нижний Новгород (11,3%, 53,2 кв. м.), на третьем месте Краснодар (7,3%, 48,1 кв. м.). Москва оказалась на четвертой строчке рейтинга ( 6,7%, 53,1 кв. м.).