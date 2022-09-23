Панорамные окна и площадь 145 квадратов: жена Соколовского похвасталась квартирой в "Москве-Сити"

30-летний Влад Соколовский на Бали сделал предложение руки и сердца 23-летней Ангелине Сурковой. Теперь пара вернулась на родину.

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Возлюбленная российского певца Влада Соколовского Ангелина Суркова активно ведет свой блог и рассказывает о материнских буднях. Семья воспитывает сына Дэвида, с которым недавно вернулась в Москву с Бали, где провели несколько месяцев, и теперь строит планы на будущее.

23-летняя жена Влада Соколовского заявила поклонникам, что выбрала новую квартиру: скоро семья переедет в роскошные апартаменты, которые находятся в "Москве-Сити". Ангелина Суркова показала снимок, на котором красовались панорамные окна с роскошным видом. Площадь жилья составляет 145 квадратных метров. По словам Ангелины, недвижимость ей сразу понравилась, и теперь она ждет не дождется, когда в нее переедет.

Квартира находится на одном из верхних этажей, из окна вся Москва как на ладони. Интерьер выполнен в серых оттенках, наполнен современными стильными деталями. Стоит отметить, что самые большие квартиры в деловом центре "Москва-Сити" продаются в башне "Федерация", сообщает "Радио1".

Напомним, скоро сыну Влада Соколовского исполнится семь месяцев. На Бали пара нанимала няню, чтобы она помогала Ангелине Сурковой по хозяйству. По словам возлюбленной Соколовского, женщина чудесно справилась со своими обязанностями. Она старалась предугадывать все ее желания и потребности. К примеру, когда Ангелина кормила малыша, няня догадалась, что молодая мать проголодалась, и принесла ей тарелку фруктов. Это до глубины души тронуло девушку Влада Соколовского.

Спрос на комфортную недвижимость сейчас растет, однако также учащаются случаи мошенничества. К примеру, "Царьград" сообщает, что пенсионерка-мошенница продала чужую квартиру в Подмосковье и вырусила в итоге семь миллионов рублей.