Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Активность застройщиков снизилась на 22%

Новости

Активность застройщиков снизилась на 22%

С начала года стартовали продажи в 163 ЖК.
прочитано 221 раз

В первой половине 2022 года в крупных городах России стартовали продажи в 163 масштабных жилых комплексах площадью от 10-20 тыс. кв. м. Общая стоимость новых проектов, выведенных на рынок, составила 1,97 трлн рублей.

ПО ТЕМЕ

В июле застройщики заработали 64,5 млрд

47% застройщиков предоставляют скидки

По сравнению с прошлым годом активность застройщиков сократилась на 22%. Многие компании решили повременить с выводом новых ЖК из-за снижения спроса и экономической неопределенности.

Такая ситуация в первую очередь характерна для региональных рынков. В Москве и Подмосковье в течение первого полугодия начались продажи в 34 крупных жилых комплексах, что на 60% превышает показатель 2021 года. В Санкт-Петербурге застройщики вывели на рынок 28 новых проектов (+56%).

Активность строительных компаний в будущем будет зависеть от поведения покупателей. Как только стабилизируется финансовая ситуация и вырастет спрос, увеличатся и объемы ввода нового жилья.

Автор: 2 сентября 2022, 02:34 Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Новые законы о ЖКХ и недвижимости Новые законы о ЖКХ и недвижимости

С 1 сентября изменилась оплата за коммуналку

Cредний срок ипотеки в России увеличился: в чем причина Cредний срок ипотеки в России увеличился: в чем причина

ЦБ озвучил данные

СМИ: виллу Зеленского в Италии сдали россиянам СМИ: виллу Зеленского в Италии сдали россиянам

Что сказали в агентстве недвижимости

Грядет большой распил: покойный Горбачев оставил близким несметные богатства Грядет большой распил: покойный Горбачев оставил близким несметные богатства

У политика есть дом в США

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+