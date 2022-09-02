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Активность застройщиков снизилась на 22%
В первой половине 2022 года в крупных городах России стартовали продажи в 163 масштабных жилых комплексах площадью от 10-20 тыс. кв. м. Общая стоимость новых проектов, выведенных на рынок, составила 1,97 трлн рублей.
По сравнению с прошлым годом активность застройщиков сократилась на 22%. Многие компании решили повременить с выводом новых ЖК из-за снижения спроса и экономической неопределенности.
Такая ситуация в первую очередь характерна для региональных рынков. В Москве и Подмосковье в течение первого полугодия начались продажи в 34 крупных жилых комплексах, что на 60% превышает показатель 2021 года. В Санкт-Петербурге застройщики вывели на рынок 28 новых проектов (+56%).
Активность строительных компаний в будущем будет зависеть от поведения покупателей. Как только стабилизируется финансовая ситуация и вырастет спрос, увеличатся и объемы ввода нового жилья.
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