Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
В Москве взлетели цены на квартиры в новостройках бизнес-класса

Новости

В Москве взлетели цены на квартиры в новостройках бизнес-класса

Эксперты рассказали, сколько сейчас стоит однокомнатная квартира в новостройках бизнес-класса столицы.
прочитано 206 раз

Аналитики компании "Метриум" заметили, что цены на квартиры в московских новостройках бизнес-класса значительно выросли. Во втором квартале 2022 года такая недвижимость стоит в среднем 29,1 миллиона рублей. Это на 8% дороже, если сравнивать с аналогичным периодом 2021-го.

ПО ТЕМЕ

В России может появиться "поколенческая" ипотека на 100 лет: в чем плюсы

Как узаконить ремонт в московской новостройке: подробный поэтапный план согласования

Заметнее всего подорожали "однушки". Стоимость таких квартир составляет в среднем 20,1 миллиона рублей. По сравнению с данными прошлого года, рост составил 16%. Двушки сейчас можно приобрести примерно за 29 миллионов рублей (+11%), трешки – за 39,8 миллиона (+15%), а студии – за 12,9 миллиона (+10%).

Что практически не изменилось – так это площадь квартир в новостройках бизнес-класса. Аналитики "Метриума" сообщили, что размер одной студии составляет в среднем 28 квадратных метров, однокомнатной квартиры – 45 "квадратов", а двушки – 69 квадратных метров. А трешки уменьшились на 2,3 квадратных метра, и теперь их общая площадь – примерно 96 квадратных метров, пишет "Общественная служба новостей".

Ранее сообщалось, что доля ипотечных сделок в Москве в новостройках бизнес-класса в июне 2022 года достигла 62%, что стало рекордом. Эксперты объясняют это появлением на рынке недвижимости гибридных программ, которые позволяют сочетать разные виды ипотеки на квартиру. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

Фото: Роман Денисов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 августа 2022, 12:46 Источник: РБК ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+