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В России может появиться "поколенческая" ипотека на 100 лет: в чем плюсы

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В России может появиться "поколенческая" ипотека на 100 лет: в чем плюсы

При ипотеке на целый век сумма ежемесячного платежа станет более доступной для граждан, отметил эксперт.
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Рост цен на недвижимость и небольшие доходы граждан могут спровоцировать появление в России так называемой поколенческой ипотеки, считают эксперты. То есть такой кредит можно будет оформить на 100 лет, и в случае чего он будет переходить по наследству.

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Очевидно, что, оформляя ипотеку на целый век, граждане будут значительно меньше платить каждый месяц. Это станет возможным, если банки согласуют перекредитовку, считает гендиректор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков. Также, по мнению эксперта, которого цитирует "Радио 1", будет реально перепродать квартиру, например, если возникли какие-то жизненные обстоятельства.

Собеседник издания "Вести Подмосковья" считает, при отрегулированном рынке у ипотеки на 100 лет будут все шансы стать такой же популярной, как и льготная.

Ранее вице-президент региональной Гильдии риелторов Олеся Рудакова заметила, что в Московской области спрос на недвижимости в ипотеку не растет. Даже снижение кредитных ставок не становится для граждан причиной покупки жилья, обратила внимание эксперт. Почему так происходит? Подробнее об этом писали "Дни.ру".

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 9 августа 2022, 11:04 Источник: Вести Подмосковья ✓ Надежный источник

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