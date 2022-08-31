Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Новостройки в СВАО подорожали на треть

Новости

Новостройки в СВАО подорожали на треть

В четырех округах цена кв. м превысила 300 тыс. рублей.
прочитано 146 раз

Уже в четырех округах Москвы средняя стоимость кв. м в новостройках класса «комфорт» превышает 300 тыс. рублей.

ПО ТЕМЕ

Доступные новостройки со сдачей в 2022

Какие квартиры в Москве покупают чаще всего

Самое дорогое жилье предлагается на западе города (329 тыс. рублей за кв. м). Далее следует северо-восток (309 тыс. рублей), северо-запад (306 тыс.) и восток столицы (303 тыс. рублей). В скором времени список пополнится южными районами, где средняя стоимость кв. м сейчас составляет 297 тыс. рублей.

Максимальное годовое подорожание зафиксировано в новостройках в СВАО – сразу на 31%. Северо-восток столицы привлекает покупателей крупными парковыми зонами и развитой инфраструктурой, а для застройщиков здесь еще есть свободные участки.

На 20% выросли средние цены на первичном рынке ЮВАО, на 15% – в ЗАО. На 14% подорожал «квадрат» в новостройках на юге и юго-западе столицы.

Несмотря на сохраняющуюся экономическую нестабильность, столичные новостройки продолжают дорожать, большей частью по инерции. Аналогичная ситуация уже наблюдалась в 2015 году. До конца года ожидается сдержанный рост цен, в рамках инфляции.

Автор: 31 августа 2022, 02:17 Источник: Метриум ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+