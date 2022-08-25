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В России с 1 сентябре будут введены новые правила для владельцев недвижимости
С 1 сентября в России будут введены правила, распространяющиеся на собственников недвижимости. Информация появилась в Primpress c отсылкой на эксперта.
Например, теперь россияне, владеющие жильем, смогут самостоятельно выбрать, к какой управляющей компании обратиться. Так, теперь для принятия решения будет требоваться пятьдесят процентов голосов, а раньше, например, показатель был меньше, а именно двадцать пять.
Кроме того, появились нововведения в законе о делении недвижимости на доли. Так, теперь это будет невозможно в том случае, если на каждого проживающего приходится меньше шести "квадратов". Провернуть сделку теперь не получится – ее аннулируют.
Изменится способ оплаты за содержание общедомового имущества, а именно коридоров, лестниц, лифтов и так далее. Теперь платить нужно будет за потраченные ресурсы, а не по нормативам. Стоит отметить, что это приведет к повышению цен. По словам юриста Ирины Сиваковой, причина заключается в том, что по факту они тратятся в значительно большем объеме.
Напомним, ранее средства массовой информации сообщали, что в России предложили теперь брать с граждан деньги за расходы на системы, обеспечивающие развитие информационного пространства. Это может привести к значительному увеличению цен за ЖКХ.
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