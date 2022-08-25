Сколько стоит аренда самого дешевого загородного дома у воды в Подмосковье

Названы три самых дешевых загородных дома в непосредственной близости к воде.

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Несмотря на то, что лето уже близится к концу, погода продолжает радовать. Многим россиянам хочется провести жаркие дни не в душных квартирах, а в загородных домах. Однако не все могут похвастаться наличием дач, поэтому на помощь приходит аренда. Накануне журналисты выяснили, сколько стоит снять дом недалеко от Москвы.

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Самый оптимальный вариант обойдется гражданам в сорок тысяч рублей. Коттедж находится возле воды и расположен в деревне Андреевское. Площадь дачного дома семьдесят квадратных метров, при этом он расположен на участке всего лишь в три сотки.

Вторым в топе самых дешевых загородных домов оказался коттедж, расположенный в селе Витнево. Он находится в коттеджном поселке "Золотой берег" и стоит гораздо дороже – шестьдесят тысяч рублей. Стоит отметить, что этот дом больше подходит для отдыха семей. Так, его площадь составила сто квадратных метров. Неподалеку расположены водохранилище и лесопарк.

На третьем месте расположился загородный дом площадью аж в четыреста пятьдесят "квадратов". Расположен он в деревне Ермолино, к которой ведет Ленинградское шоссе. Летние деньки арендаторы могут провести на реке Истра. Однако удовольствие это не из дешевых. Так, за аренду придется отдать восемьдесят тысяч рублей.