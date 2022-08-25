Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Сколько стоит аренда самого дешевого загородного дома у воды в Подмосковье

Новости

Сколько стоит аренда самого дешевого загородного дома у воды в Подмосковье

Названы три самых дешевых загородных дома в непосредственной близости к воде.
прочитано 54 раза

Несмотря на то, что лето уже близится к концу, погода продолжает радовать. Многим россиянам хочется провести жаркие дни не в душных квартирах, а в загородных домах. Однако не все могут похвастаться наличием дач, поэтому на помощь приходит аренда. Накануне журналисты выяснили, сколько стоит снять дом недалеко от Москвы.

ПО ТЕМЕ

Как снижение ставки по ипотеке повлияет на рынок недвижимости

Самый оптимальный вариант обойдется гражданам в сорок тысяч рублей. Коттедж находится возле воды и расположен в деревне Андреевское. Площадь дачного дома семьдесят квадратных метров, при этом он расположен на участке всего лишь в три сотки.

Вторым в топе самых дешевых загородных домов оказался коттедж, расположенный в селе Витнево. Он находится в коттеджном поселке "Золотой берег" и стоит гораздо дороже – шестьдесят тысяч рублей. Стоит отметить, что этот дом больше подходит для отдыха семей. Так, его площадь составила сто квадратных метров. Неподалеку расположены водохранилище и лесопарк.

На третьем месте расположился загородный дом площадью аж в четыреста пятьдесят "квадратов". Расположен он в деревне Ермолино, к которой ведет Ленинградское шоссе. Летние деньки арендаторы могут провести на реке Истра. Однако удовольствие это не из дешевых. Так, за аренду придется отдать восемьдесят тысяч рублей.

Фото: Николай Гынгазов/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 25 августа 2022, 11:46 Источник: Lenta.ru • Требует проверки

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Самые доступные готовые ЖК бизнес-класса Самые доступные готовые ЖК бизнес-класса

Цены на жилье начинаются от 8,6 млн

Как купить долю квартиры на маткапитал Как купить долю квартиры на маткапитал

Важно доказать, что это улучшит условия жизни

Третья очередь ЖК Headliner в Москве готова более чем на 40% Третья очередь ЖК Headliner в Москве готова более чем на 40%

Строительство ведет группа компаний "КОРТРОС"

Когда стоит ждать снижение цен на загородное жилье Когда стоит ждать снижение цен на загородное жилье

Мнение эксперта

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+