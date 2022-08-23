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Пресня – лидер по спросу на элитное жилье

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Пресня – лидер по спросу на элитное жилье

На данный район приходится более трети сделок.
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Столичные покупатели элитного жилья все чаще отдают предпочтение Пресненскому району, на который пришлось более трети от всех сделок в первой половине 2022 года. По объему спроса данная локация в два раза опережает другие районы.

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Еще год назад на Пресню приходилось 25% от всех сделок. Такая же доля была у Хамовников. Однако появление новых проектов на старте продаж, выгодных для инвестиций, привело к росту популярности Пресненского района на 11% и вывело его в лидеры.

Среди новых проектов можно отметить квартал Onest от «Интеко», высотный комплекс Capital Towers от Capital Group, апарт-комплекс Sky View от застройщика «Киноцентр».

К преимуществам Пресни относится центральное расположение, близость к деловому и историческому центру, наличие множества культурных и развлекательных учреждений и большое количество парков и скверов.

Автор: 23 августа 2022, 10:42 Источник: Intermark Real Estate (ранее Savills в России) ✓ Надежный источник

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