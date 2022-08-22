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В Дагестане построят курорт за 300 млрд

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В Дагестане построят курорт за 300 млрд

На берегу Каспийского моря.
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На берегу Каспийского моря в Дагестане может появиться крупная зона отдыха площадью 200 га, которая поможет разгрузить действующие российские курорты. Размер инвестиций в гостиницы на тридцать тысяч номеров составит до 300 млрд рублей.

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Проект проходит обсуждение на уровне правительства РФ. Под новый курорт могут выделить участок в районе Каякентский в восточной части республики. В Ростуризме отметили, что в Дагестане есть все необходимые условия для комфортного отдыха на море: теплая вода, широкие песчаные пляжи, возможность спокойного захода в море.

В последние годы туристы все больше интересуются поездками в Дагестан. По итогам прошлого года туристический поток на данном направлении увеличился почти на треть. Текущий год обещает стать рекордным для республики, в местных гостиницах уже не хватает свободных номеров.

Кроме Дагестана обсуждаются площадки под новые курорты в Крыму и в Анапе.

Автор: 22 августа 2022, 11:05 Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник

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