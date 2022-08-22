Новости
В Дагестане построят курорт за 300 млрд
На берегу Каспийского моря в Дагестане может появиться крупная зона отдыха площадью 200 га, которая поможет разгрузить действующие российские курорты. Размер инвестиций в гостиницы на тридцать тысяч номеров составит до 300 млрд рублей.
Проект проходит обсуждение на уровне правительства РФ. Под новый курорт могут выделить участок в районе Каякентский в восточной части республики. В Ростуризме отметили, что в Дагестане есть все необходимые условия для комфортного отдыха на море: теплая вода, широкие песчаные пляжи, возможность спокойного захода в море.
В последние годы туристы все больше интересуются поездками в Дагестан. По итогам прошлого года туристический поток на данном направлении увеличился почти на треть. Текущий год обещает стать рекордным для республики, в местных гостиницах уже не хватает свободных номеров.
Кроме Дагестана обсуждаются площадки под новые курорты в Крыму и в Анапе.
Выбираете новостройку?
Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.
Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!
8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный
Новости, аналитика
Их покупают для заработка
Пока сохраняется высокая ключевая ставка
Предложение доступных ЖК сократилось на 64%
Какие условия?