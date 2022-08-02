Доля ипотечных сделок достигла 87%

Треть таких продаж приходится на 10 ЖК.



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В июне на рынке столичных новостроек класса «комфорт» зафиксирована рекордная доля сделок с привлечением ипотеки – 87%. В целом за первое полугодие доля ипотечных сделок в самых доступных ЖК составила 71%.



Более трети продаж пришлось всего на десять новостроек, девять из которых реализует группа «ПИК». Чаще всего покупатели оформляли ипотеку для покупки двух– и трехкомнатных квартир, реже всего – студий.

Больше всего ипотечных сделок в первом полугодии – 732 – заключено в микрорайоне «Люблинский парк» на юго-востоке города. Средняя цена кв. м в новостройке к июлю составила 235 тыс. рублей.

В ЖК «Матвеевский парк» на западе столицы заключено 658 ипотечных сделок. Средняя цена кв. м – 305 тыс. рублей.

Третье место занял ЖК «Амурский парк» на востоке города, в котором совершено 474 ипотечных покупки. Средняя стоимость «квадрата» в новостройке – 262 тыс. рублей.

В топ-5 также попали ЖК «Бусиновский парк» на севере столицы (242 тыс. рублей за кв. м) и ЖК «Митинский лес» на северо-западе города (221 тыс. рублей).