Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Доля ипотечных сделок достигла 87%

Новости

Доля ипотечных сделок достигла 87%

Треть таких продаж приходится на 10 ЖК.
прочитано 24 раза

В июне на рынке столичных новостроек класса «комфорт» зафиксирована рекордная доля сделок с привлечением ипотеки – 87%. В целом за первое полугодие доля ипотечных сделок в самых доступных ЖК составила 71%.

ПО ТЕМЕ

Самые популярные новостройки Москвы

Как россияне могут сэкономить на ипотеке: объяснили в Центробанке

Более трети продаж пришлось всего на десять новостроек, девять из которых реализует группа «ПИК». Чаще всего покупатели оформляли ипотеку для покупки двух– и трехкомнатных квартир, реже всего – студий.

Больше всего ипотечных сделок в первом полугодии – 732 – заключено в микрорайоне «Люблинский парк» на юго-востоке города. Средняя цена кв. м в новостройке к июлю составила 235 тыс. рублей.

В ЖК «Матвеевский парк» на западе столицы заключено 658 ипотечных сделок. Средняя цена кв. м – 305 тыс. рублей.

Третье место занял ЖК «Амурский парк» на востоке города, в котором совершено 474 ипотечных покупки. Средняя стоимость «квадрата» в новостройке – 262 тыс. рублей.

В топ-5 также попали ЖК «Бусиновский парк» на севере столицы (242 тыс. рублей за кв. м) и ЖК «Митинский лес» на северо-западе города (221 тыс. рублей).

Автор: 2 августа 2022, 13:54 Источник: Метриум ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+