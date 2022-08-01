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Выселить из квартиры: за что россиян могут лишить жилья
Наниматели некоторых категорий жилья в России могут лишиться недвижимости при совершении нарушений, определенных в законодательстве. Недобросовестных граждан могут выселить из квартиры не только собственники, но и иные заинтересованные лица, например, соседи.
Строгие правила Жилищного кодекса РФ распространяется на служебные квартиры. В ряде случаев нанимателя могут выселить даже без расторжения трудового договора. Об этом рассказал юрист Владимир Балакин.
По его словам, наиболее распространенной причиной лишения граждан права жилья в служебном помещении является неуплата коммунальных услуг. Согласно ЖК РФ, выселить нанимателя можно в том случае, если он не гасит долги по коммуналке в течение полугода. К слову, в перечень не входят сборы за капитальный ремонт – взносы обязан делать собственник.
Эксперт подчеркнул, что есть и иные условия. Например, гражданин может лишиться служебного жилья, если он целенаправленно портит имущество: ломает окна или выводит из строя коммуникации.
Его коллега Андрей Лямзин добавил, что еще одной причиной может стать конфликт с соседями. Из служебного жилья можно выселить гражданина, который мешает жить другим людям, например, шумит или мусорит.
Ограничения, как отметил специалист, распространяются и на муниципальные квартиры. Однако при выселении из них нанимателю должны предложить альтернативу из расчета шести квадратов на одного человека, для служебного жилья подобных условий нет.
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