Дефицит стройматериалов: в Москве подорожал ремонт

В России снизился ассортимент зарубежных строительных брендов.



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Ремонт квартиры или дома – задача трудоемкая, а порой и довольно дорогая. Тем более сейчас, когда стоимость расходов на обновление жилья выросло сразу в двух столицах. В Москве специалисты зафиксировали скачок цен на строительные материалы на 20%, а в Санкт-Петербурге – на десять процентных пунктов.

Как сообщает газета "Комерсантъ", стоимость ремонта одного квадратного метра недвижимости в Москве подорожала в среднем на 8100 рублей, а в северной столице – на 8600 рублей. Рост цен на стройматериалы специалисты связывают с двумя актуальными явлениями.

Во-первых, на фоне санкций в нашей стране снизился ассортимент зарубежных брендов. Так, представитель профильного магазина "Петрович" Игорь Колынин полагает, что по целому ряду позиций может начаться дефицит, который в итоге приведет к очередному росту цен.

Во вторых, негативно на стоимость ремонта влияет и снижение объемов импортного сырья, которым пользуются многие отечественные производители. Кроме того, иностранное оборудование также стали завозить реже.

По словам представителя ГК "Гранель" Елены Мироновой, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость косметического ремонта в целом выросла на 30% – речь идет как о материалах, так и о самих работах.

Также эксперты отмечают, что российский рынок хоть и перестраивает логистические цепочки, однако цены еще зависят от складских остатков, поэтому ситуацию нельзя назвать стабильной. Так, в магазинах стройматериалов уже наблюдается нехватка европейской красок, плитки и сантехники, отмечают специалисты.