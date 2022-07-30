Жилье на этапе котлована на 16% дороже

Чем квартира в уже построенном доме.

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В Новой Москве выросло предложение квартир в жилых комплексах на стадии котлована – на треть по сравнению с прошлым годом. Сейчас на такие проекты приходится 47% от всего первичного предложения, или 5,7 тыс. лотов. Однако покупка квартиры в новостройке на начальной стадии строительства не гарантирует экономию.

Средняя стоимость «квадрата» в жилых комплексах на стадии котлована на 16% выше, чем в уже построенных домах. В новостройках, где только стартовало строительство, средняя цена кв. м составляет 237 тыс. рублей, в проектах, где началась отделка, – 212 тыс. рублей. Средняя цена «квадрата» в готовых ЖК составляет 201 тыс. рублей.

Всего на рынке новостроек Новой Москвы на продажу выставлено 12 тыс. квартир. За три месяца предложение выросло на 10% и достигло максимальных показателей за последние пять лет.

Только в июне прирост нового предложения составил 200 тыс. «квадратов» – в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Количество новостроек в продаже при этом практически не меняется. В последние годы в Новой Москве ведутся продажи в 31-32 жилых комплексах. Это означает, что увеличивается масштаб реализуемых проектов.