В России начнут строить качественные отели и апартаменты на курортах

В России активно развивается курортная отрасль. Эксперты рассказали о новинках в сфере.

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После пандемии коронавируса в России начал активно расти спрос на отечественный отдых. Наконец отрасль начала подстраиваться под потребности граждан. В России появятся спецзастройщики курортов.

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Специализирующиеся на курортной недвижимости девелоперы будут развивать эту индустрию в нашей стране. Раньше подобных объектов было крайне мало – на всю страну всего около двух миллионов квадратных метров.

В этот сегмент включены отели, гостиницы, виллы и апартаменты, а также конгресс-центры и инфраструктура для активного и размеренного отдыха. В списке главных таких девелоперов могут оказаться федеральный застройщик "ГК "Самолет", ГК "Алеан", "РКС Девелопмент" и другие.

Эксперты по недвижимости делают большие ставки на данное направление развития. В отрасль включатся крупные компании, имеющие административные ресурсы на местах. Пока в России наблюдается дефицит качественных гостиниц на курортах, но это вопрос времени, сообщает телеканал "360".

Напомним, сейчас основным направлением для коротких и длинных поездок является Сочи. Пока этот город на Черном море является самым легко доступным, ведь именно туда летают самолеты. Девелоперы это понимают, поэтому цены на жилье в Сочи сейчас на очень высоком уровне.