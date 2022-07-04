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Рост цен и запрет на внж: Что ждет владеющих квартирами в Турции россиян

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Рост цен и запрет на внж: Что ждет владеющих квартирами в Турции россиян

Остаться жить в Турции станет сложнее. Это касается тех, кто еще не успел оформить внж.
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Россиян предупредили о трудностях при аренде и покупке жилья в Турции. Это касается тех граждан, которые планировали переехать в приморское государство на пмж. В ближайшее время там ожидается резкий рост цен на квартиры и апартаменты, а также на аренду жилья.

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Ранее миграционное управление Турции расширило перечень с 781 до 1169 районов, в которых с 1 июля запрещается проживать иностранцам численностью более 20%. В список включили одни из самых популярных у россиян населенные пункты для проживания. Это Махмутлар, Авсалар и Лиман в Анталии и Алании, Бейоглу в Стамбуле, Борова и Торбалы в Измире и другие.

В этих районах невозможно будет получить вид на жительство на основании аренды или купить жилье. Политолог Мирильяс Агаев уверен, что такое положение дел вызвано недовольством турков увеличением числа мигрантов.

Также проблемой стало повышение цен на аренду жилья в три раза и роста безработицы. Высокий уровень инфляции и падение курса лиры работодатели вынуждены брать к себе на работу приезжих и платить им маленькие зарплаты. Упадет качество предлагаемых услуг и как следствие качество жизни местных.

Стамбул. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 4 июля 2022, 12:48 Источник: РИА Новотси ✓ Надежный источник

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