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В России изменили правила регистрации места рождения детей

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В России изменили правила регистрации места рождения детей

Ребенка можно будет зарегистрировать не по фактическому месту рождения, а по адресу проживания родителей.
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В скором времени в России может вступить в силу новый порядок регистрации места рождения детей. Соответствующую законодательную поправку в среду, 8 июня, в третьем чтении приняла Государственная Дума. Документы уже направлены на рассмотрение в Совет Федерации.

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Изменения в статье 15 федерального закона "Об актах гражданского состояния" окончательно вступят в силу после их одобрения верхней палатой российского парламента, а также главой государства. Примечательно, что изначальная законодательная инициатива принадлежит Архангельскому областному Собранию депутатов.

Как сообщает портал VSE42.RU, региональный парламент обосновал свое решение в пояснительной записке к законопроекту. В частности, там говорится, что после закрытия родильных домов в ряде небольших населенных пунктов рожениц направляют в областные центры.

При это, согласно действующему законодательству, новорожденных детей регистрируют по фактическому месту появления на свет. Архангельские депутаты полагают, что данное явление искажает реальные статистические данные и приводит к нулевым показателям рождения в некоторых населенных пунктах.

Однако теперь правовой казус может быть исправлен. По данным РИА ФАН, принятый Госдумой законопроект предполагает, что детей смогут регистрировать не по фактическому месту рождения, а по адресу проживания родителей.

Фото: duma.gov.ru
Автор: 9 июня 2022, 08:48 Источник: СОЗД ✓ Надежный источник

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