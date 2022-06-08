Пентхаус с видом на мегаполис: названы крупные города с самым дешевым жильем

Эксперты по недвижимости назвали сто крупных российских городов с самым дешевым жильем.

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Купить пентхаус с видом на бушующую дорогу или просто просторные апартаменты в самом сердце развитого мегаполиса может себе позволить не каждый. Оказалось, мечта не так уж нереальна и далека, как кажется. В России множество крупных городов, в которых жилье стоит довольно дешево.

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Эксперты по недвижимости подсчитали статистику и составили рейтинг из ста крупных городов России, где можно доступно приобрести жилье.

Первым в списке оказался Челябинск. Средняя цена за квадратный метр готового жилья здесь составляет 65,2 тысячи рублей. Это самая низкая стоимость квадратного метра среди городов-миллионников в России. По словам ведущего аналитика компании "Этажи" Александра Иванова, динамика роста цен в Челябинске показывает сдержанные темпы.

На втором месте Волгоград. Здесь квадратный метр стоит 84,3 тысячи рублей, на третьем Омск с 85,8 тысячи рублей. Также в списке Воронеж (87,7 тысячи рублей), Пермь (90,7 тысячи рублей), Красноярск (97,2 тысячи рублей), Ростов-на-Дону (102,1 тысячи рублей), Самара (102,6 тысячи рублей), Уфа (103,3 тысячи рублей) и Екатеринбург (105 тысячи рублей).

Москва и Санкт-Петербург не вошли в список доступного жилья. Эти города напротив считаются самыми недоступными для покупки дешевого жилья.

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