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Как дешево купить квартиру на вторичном рынке недвижимости: Советы от экспертов
Перед тем, как купить квартиру на вторичном рынке, следует заранее грамотно финансово спланировать сделку. Эксперт по недвижимости Марина Лашкевич рассказала, как выгоднее купить жилье.
В целом сейчас не самое выгодное время для покупки жилья, так как спрос сильно снижается. По словам эксперта, на рынке вторичной недвижимости следует искать "точечные истории" с качественной инфраструктурой или документально подтвержденной перспективой ее развития в будущем.
Сейчас из-за воздействия ряда внешних факторов рынок недвижимости стагнирует. Ситуация в мире сильно сказывается на покупательской способности граждан. Это означает, что при покупке надо активнее торговаться, уверяет замдиректора крупного сервиса по покупке недвижимости Дмитрий Ермаков.
Эксперт уверен, что в сложившихся обстоятельствах продавцы могут предоставлять хороший дисконт до 10-20 процентов от стоимости жилья.
"Вторичка дешевеет, потому что резко сжался объем платежеспособного спроса", – заявил Ермаков.
Также стоит брать во внимание, что квартиры, требующие перепланировки или ремонта, скорее всего, будут продаваться с хорошей скидкой и гораздо ниже остальных лотов по цене Стоит задуматься и о покупке жилья с торгов. Это залоговое, банкротное или муниципальное имущество.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что в России будет доступна льготная ипотека для строительства своими силами частных домов. Ставка по такой ипотеке составит до девяти процентов годовых.
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