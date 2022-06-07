Как дешево купить квартиру на вторичном рынке недвижимости: Советы от экспертов

Эксперты по недвижимости дали совет по выгодному приобретению жилья на вторичном рынке.

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Перед тем, как купить квартиру на вторичном рынке, следует заранее грамотно финансово спланировать сделку. Эксперт по недвижимости Марина Лашкевич рассказала, как выгоднее купить жилье.

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В целом сейчас не самое выгодное время для покупки жилья, так как спрос сильно снижается. По словам эксперта, на рынке вторичной недвижимости следует искать "точечные истории" с качественной инфраструктурой или документально подтвержденной перспективой ее развития в будущем.

Сейчас из-за воздействия ряда внешних факторов рынок недвижимости стагнирует. Ситуация в мире сильно сказывается на покупательской способности граждан. Это означает, что при покупке надо активнее торговаться, уверяет замдиректора крупного сервиса по покупке недвижимости Дмитрий Ермаков.

Эксперт уверен, что в сложившихся обстоятельствах продавцы могут предоставлять хороший дисконт до 10-20 процентов от стоимости жилья.

"Вторичка дешевеет, потому что резко сжался объем платежеспособного спроса", – заявил Ермаков.

Также стоит брать во внимание, что квартиры, требующие перепланировки или ремонта, скорее всего, будут продаваться с хорошей скидкой и гораздо ниже остальных лотов по цене Стоит задуматься и о покупке жилья с торгов. Это залоговое, банкротное или муниципальное имущество.

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