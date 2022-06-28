Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Жилье в Ростокино дорожает быстрее всего

Новости

Жилье в Ростокино дорожает быстрее всего

За три месяца цены на вторичные квартиры выросли на 12%.
прочитано 29 раз

Собственники вторичных квартир в недавно построенных жилых комплексах следят за динамикой стоимости на рынке новостроек и вслед за застройщиками поднимают цены. В результате сразу в десяти районах Москвы "вторичка" подорожала более чем на 10% всего за три месяца.

ПО ТЕМЕ

Как дешево купить квартиру на вторичном рынке недвижимости: Советы от экспертов

Новая Москва быстро дорожает

Сильнее всего за три месяца – на 12,4% – увеличился ценник на вторичные квартиры в Ростокино. Средняя цена квадратного метра в данном районе сейчас составляет 312 тыс. рублей.

На втором месте оказался Донской район, где квартальный рост цен составил 11,7%. Здесь же зафиксирована самая высокая средняя цена "квадрата" – 439 тыс. рублей.

Замыкает тройку лидеров Москворечье-Сабурово, где вторичные квартиры подорожали на 10,8%, до 396 тыс. рублей за кв. м.

Основная причина резкого ценового роста – появление на рынке инвестиционных квартир в современных крупных ЖК, качественно отличающихся от старого жилого фонда. Подобные квартиры представлены в ЖК "Life-Варшавская", "Level Донской", проектах "Ты и Я", SREDA и т.д. Большинство таких лотов предлагаются без отделки.

Автор: 28 июня 2022, 08:43 Источник: Est-a-Tet ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Инновационные технологии от Kusto home Инновационные технологии от Kusto home

Новое качество жизни в ЖК Koktobe city

Зачем жителям новостроек нужны мобильные приложения? Зачем жителям новостроек нужны мобильные приложения?

Инновационный подход

В каком случае семьи с детьми могут не платить налог на продажу жилья – ответ юриста В каком случае семьи с детьми могут не платить налог на продажу жилья – ответ юриста

Кто может воспользоваться льготой

В России взлетели цены на загородную недвижимость В России взлетели цены на загородную недвижимость

Эксперт объяснил увеличение стоимости жилья

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+