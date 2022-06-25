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Топовые девелоперы вытесняют конкурентов

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Топовые девелоперы вытесняют конкурентов

Крупнейшие застройщики контролируют 60% столичного рынка.
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Крупнейшие столичные застройщики жилья продолжают наращивать свою долю на рынке. За последний год предложение жилой недвижимости в новостройках Москвы выросло более чем на треть, до 50 тыс. лотов. На долю топовых девелоперов приходится более 60% от всех новых проектов. За год данный показатель вырос на 10%.

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Группа «ПИК» за год усилила лидерство, выведя на рынок тринадцать жилых комплексов, или более 120 корпусов. Девелопер увеличил свою долю на рынке почти на десять процентов, до 22,4%.

Занимающая второе место ГК «А101» нарастила долю проектов на московском рынке с 10% до 13,8%. На третьем месте рейтинга остался девелопер MR Group, доля проектов которого на рынке за год выросла с 4,4% до 5,7%.

«Абсолют Недвижимость» стал застройщиком, максимально нарастившим свой портфель проектов за год, – в 3,6 раза. Более чем в два раза увеличили предложение квартир и апартаментов в своих новостройках группа «Основа», застройщики «ФСК» и «Гранель», «МИЦ» и «Донстрой».

Крупнейшим новым проектом отметился девелопер «Самолет», анонсировавший освоение 143 га для строительства микрорайона «Молжаниново». А группа «МИЦ» впервые вышла на рынок Новой Москвы, запустив продажи в ЖК «МелисСад».

Автор: 25 июня 2022, 02:26 Источник: Urban Awards ✓ Надежный источник

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