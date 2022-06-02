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В каких районах Москвы резко подорожали квартиры

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В каких районах Москвы резко подорожали квартиры

В Москве продолжает дорожать элитное жилье. Эксперты назвали список самых престижных районов.
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Названы районы Москвы с резко подорожавшим жильем. Речь идет о сегменте элитного жилья бизнес-класса. За май 2022 года в Алексеевском районе такое жилье резко взлетело в цене — на 5,9 процента, до 507,4 тысячи рублей за квадратный метр. Также это район Марфино, там квартиры подорожали на 5,1 процента, до 533 тысячи рублей за квадратный метр. На третьем месте расположился Басманный район Москвы. Жилье там взлетело в цене на 3,8 процента, до 422,5 тысячи рублей за квадратный метр.

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В рейтинг с подорожавшими элитными новостройками вошли также Левобережный, там подорожание произошло на 2,8 процента, до 438,3 тысячи рублей, Очаково-Матвеевское (2,8 процента и 368,4 тысячи рублей) и Замоскворечье (2,1 процента и 532,8 тысячи рублей).

В среднем сейчас в Москве можно купить элитную недвижимость по цене 435,1 тысячи рублей за квадратный метр.

Также есть информация, что больше всего квартиры подорожали в районе Чистых прудов — с начала года квадратный метр жилья там подорожал на 51 процент, до 2,07 миллиона рублей.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что в России вводится программа выдачи льготной ипотеки на строительство собственного дома своими силами. Договоры с подрядчиками при этом в банк предоставлять не обязательно.

Москва. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 2 июня 2022, 13:55 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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