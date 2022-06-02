Новости
Как не попасться на удочку при покупке жилья на деньги из маткапитала
В московском Росреестре рассказали, как избежать проблем при покупке квартиры с привлечением материнского капитала. Необходимо выделить долю недвижимости реьенку.
Напомним, с помощью маткапитала можно частично погасить стоимость жилья, а также использовать его как первоначальный взнос по ипотеке за квартиру. При этом есть основное условие – выделение долей всем членам семьи, которые указаны в сертификате. Это условие касается только той части жилья, которую оплатили с помощью маткапитала.
Также в Росреестре отметили, что ведомство может прервать регистрацию перехода прав на такое жилье, если в купленном на маткапитал жилье не будет выделена доля ребенку. Также это возможно при отсутствии разрешения со стороны органов опеки и попечительства. Если доли не выделены, продать такую квартиру будет проблематично. Более того, покупатель имеет право оспорить такую сделку в суде.
"Доли в праве собственности родителей и детей могут быть выделены по соглашению сторон. После определения долей и внесения сведений в единый реестр дети становятся полноправными собственниками жилой недвижимости", – рассказали в ведомстве.
Выбираете новостройку?
Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.
Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!
8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный
Новости, аналитика
В некоторых округах предложение выросло в 1,5 раза
Особенно это заметно в больших городах
Блогер раскошелилась
Застройщик объявил себя банкротом