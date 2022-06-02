Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Как не попасться на удочку при покупке жилья на деньги из маткапитала

Новости

Как не попасться на удочку при покупке жилья на деньги из маткапитала

При покупке жилья на деньги из маткапитала существует немало рисков. Эксперты предупредили россиян.
прочитано 478 раз

В московском Росреестре рассказали, как избежать проблем при покупке квартиры с привлечением материнского капитала. Необходимо выделить долю недвижимости реьенку.

ПО ТЕМЕ

В России начали выдавать льготные ипотеки на строительство частных домов

Напомним, с помощью маткапитала можно частично погасить стоимость жилья, а также использовать его как первоначальный взнос по ипотеке за квартиру. При этом есть основное условие – выделение долей всем членам семьи, которые указаны в сертификате. Это условие касается только той части жилья, которую оплатили с помощью маткапитала.

Также в Росреестре отметили, что ведомство может прервать регистрацию перехода прав на такое жилье, если в купленном на маткапитал жилье не будет выделена доля ребенку. Также это возможно при отсутствии разрешения со стороны органов опеки и попечительства. Если доли не выделены, продать такую квартиру будет проблематично. Более того, покупатель имеет право оспорить такую сделку в суде.

"Доли в праве собственности родителей и детей могут быть выделены по соглашению сторон. После определения долей и внесения сведений в единый реестр дети становятся полноправными собственниками жилой недвижимости", – рассказали в ведомстве.

Маткапитал. Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 2 июня 2022, 10:27 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Премиум-класс выходит за пределы ЦАО Премиум-класс выходит за пределы ЦАО

В некоторых округах предложение выросло в 1,5 раза

Маткапитал не успевает за ценами на жилье Маткапитал не успевает за ценами на жилье

Особенно это заметно в больших городах

Вот так сюрприз! Ублажающей жадного Манукяна звезде привалила квартира за 123 миллиона Вот так сюрприз! Ублажающей жадного Манукяна звезде привалила квартира за 123 миллиона

Блогер раскошелилась

"Рвет на всех этажах": Нерадивая Штурм погрязла в жилищном гнилье "Рвет на всех этажах": Нерадивая Штурм погрязла в жилищном гнилье

Застройщик объявил себя банкротом

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+