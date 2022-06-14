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Как накопить на квартиру в России за 3 года
Как оказалось быстрее всего могут накопить на квартиру стали жители определенных регионов. Так, в Магаданском, Ненецком, Ямало-Ненецкого округах семьи могут гораздо быстрее купить заветные метры. Хуже всего обстоят дела в Крыму и Кабардино-Балкарии.
Жителям Дальнего востока вполне реально накопить на жилье за три года. Так, за это время семья с ребенком может собрать деньги на покупку среднестатистической двухкомнатной квартиры. Так что идеальный способ купить квартиру в России за несколько лет – это жить на Дальнем Востоке, ведь, по словам экспертов, этом регионе у семей насчитывается максимально возможный денежный остаток, который они могут потратить на подготовку к покупке жилья.
Стоит отметить, что такая же ситуация отмечается в северных регионах Российской Федерации. Там жилье стоит относительно недорого, а заработные платы значительно выше.
По мнению экспертов, сложнее всего стать счастливым обладателем квартиры в Кабардино-Балкарии, Севастополя, Алтайского края, Чечни. Дело в том, в этих регионах более низкие зарплаты, из-за чего людям сложнее откладывать на жилье. Так, копить приходиться в среднем от четырнадцати до семнадцати лет.
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