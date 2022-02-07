Собянин представил проекты 10 новых станций МЦД-3 и МЦД-4

На втором диаметре откроют два крупных пересадочных узла – "Печатники" и "Марьина Роща". Первый объединит Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линию, второй – МЦД-2 и Люблинско-Дмитровскую линию, а в перспективе – БКЛ и четвертый диаметр, сообщил Собянин.

Также на МЦД-4 откроется станция Минская. На ее основе создадут транспортно-пересадочный узел, который свяжет Солнцевскую линию метро и наземный общественный транспорт

"Жители Новой Москвы и Московской области получат еще одну удобную пересадку на метро, которая после открытия D4 станет бесплатной", – рассказал мэр.

Еще пять станций четвертого диаметра откроют после реконструкции. Устаревшие платформы Очаково, Мещерская и Переделкино превратятся в современные вокзалы с удобной пассажирской инфраструктурой. На станциях построят две островные платформы с навесами, которые защитят пассажиров от осадков и солнечных лучей.

Завершится реконструкция станции Лесной Городок. Вместо пешеходного настила там появится подземный переход с вестибюлями, лифтами и эскалаторами.

До неузнаваемости изменится станция Толстопальцево. Там реконструируют платформу, построят подземный переход. К 2030 году этой станций будут пользоваться 4,4 тысячи пассажиров в сутки.

Продолжается развитие уже открытых диаметров. На МЦД-1 завершится реконструкция станции Тимирязевская. Вместе с метро и наземным транспортом она образует крупный пересадочный узел.

Также в 2022 году завершится создание транспортно-пересадочного узла "Окружная". ТПУ объединит МЦД, Московское центральное кольцо (МЦК) и Люблинско-Дмитровскую линию метро.

"Новые станции повысят привлекательность наземного метро. Ежедневные поездки по городу станут быстрее, удобнее и благодаря бесплатным пересадкам – дешевле для миллионов москвичей и жителей Подмосковья", – подчеркнул Собянин.

Первые два МЦД открыты в 2019 году. Они объединили подмосковные города Лобня и Одинцово, Подольск и Нахабино. Третий и четвертый диаметры (МЦД-3 и МЦД-4) планируется запустить в 2023-2024 годах.