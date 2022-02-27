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На Троицкой линии началось строительство тоннеля между "Новаторской" и "Вавиловской"

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На Троицкой линии началось строительство тоннеля между "Новаторской" и "Вавиловской"

На новой, Троицкой линии метро началось сооружение левого перегонного тоннеля между будущими станциями "Вавиловская" и "Новаторская". Работы ведет тоннелепроходческий механизированный комплекс "Людмила".
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На "Вавиловской" завершается установка ограждающих конструкций котлована, ведутся земляные работы, сообщил глава стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев.

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Первый участок Троицкой линии метро готов почти наполовину

Также продолжается возведение обоих перегонных тоннелей в сторону станции "Академическая". "Строительство центрального участка обеспечит необходимую интеграцию Троицкой линии в транспортную сеть Москвы, создав дополнительную связку со станциями метро и МЦК", – добавил Бочкарев.

В большой степени готовности находится соседний участок от "Новаторской" до "Бачуринской". На днях тоннелепроходческий комплекс "Евгения" соединил будущие станции "Мамыри" и "Бачуринская".

Строительство перегона от станции "Вавиловская" свяжет центральный участок Троицкой линии и участок от "Новаторской" до "Бачуринской", отметил генеральный директор холдинга "Моспроект" Юрий Кравцов. Тоннель протяженность более 1,4 километра пройдет под Ленинским проспектом.

В настоящий момент первый участок Троицкой линии готов почти на 50%.

Вблизи строящихся станций живет около миллиона человек. Каждый день линией будут пользоваться около 100 тысяч пассажиров.

Протяженность Троицкой линии – более 40 километров. Она пройдет от МЦК до городского округа Троицк в Новой Москве.

Фото: АГН «Москва» / Андрей Никеричев
Автор: 27 февраля 2022, 12:22 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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