"Вторичка" подешевела впервые с 2017 года

Рынок переполнен, покупатели ждут скидок.



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Перенасыщение вторичного рынка жилья в Москве и снижение спроса привело к тому, что в ноябре снизилась средняя цена "квадрата" – впервые за пять лет.



Жилье в среднем подешевело всего на 0,6% в годовом выражении, однако это может стать переломным моментом для рынка. Цены достигли максимальных значений, покупатели рассчитывают на серьезные скидки, а продавцы больше не могут навязывать свои условия.

К декабрю средняя стоимость кв. м на рынке составила 277 тыс. рублей. Самая низкая цена кв. м – 265 тыс. рублей – действует при покупке трехкомнатных квартир. На долю таких лотов приходится 27% от всего предложения.

Средняя цена "однушек2 составляет 274 тыс. рублей за кв. м, "двушек" – 269 тыс. рублей. На долю квартир с одной комнатой приходится 28% от всей «вторички», с двумя комнатами – 33%.

Сделки сейчас проводятся со скидками в размере 5-10%. При этом продавцы все еще пытаются рассчитывать скидку, ориентируясь на цены, установленные в марте-апреле, на пике спроса. Такая ситуация не устраивает многих покупателей, которые рассчитывают на дисконты в размере 15-30% от заявленной стоимости.

В ближайшие месяцы роль покупателя на рынке жилья только усилится. Удорожание ипотеки и сокращение доходов неизбежно приведут к дальнейшему падению спроса. И единственным выходом для продавцов станет снижение цены.