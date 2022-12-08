Дешевая мебель и цыганские обои: Как выглядит колхозный дом Гузеевой за 60 миллионов

Лариса Гузеева душу вложила в оформление своего гнездышка, но преуспела не во всем.

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Дом ведущей "Давай поженимся", конечно, красивый, но не все из ее решений стоит переносить в свое гнездышко. По крайней мере так решили журналисты, подробно изучившие убранство особняка Ларисы Гузеевой и буквально выставившие его колхозным.

В свое время муж звезды Игорь Бухаров исполнил ее мечту и построил дом в Куркино, стоимость которого оценивается в 60 миллионов. Правда, выглядит он не совсем на свою цену, даже несмотря на наличие дорогущего убранства.

Автор статьи о гнездышке Ларисы Гузеевой, во-первых, придрался к ее кухне. В частности, ему не угодил фартук, который, возможно, сделан из дешевого материала – пластика. Хотя актриса, наверное, вряд ли отдала бы предпочтение столь старомодному решению. Но гораздо важнее то, что украшенный цветами фартук не вписывается в интерьер с массивным деревянным гарнитуром.

Такие же пестрые цветы можно увидеть и на стенах в доме звезды, что выглядит больше по-цыгански, чем стильно. А еще превращает дорогущий замок в цветочный магазин. Украшать всю стену таким огромным принтом – было не лучшим дизайнерским решением.

Обилие пестроты можно найти и в других деталях – цветочные подушки, массивные живые растения, яркие цвета мебели, ковры. Вообще, в особняке актрисы явный перебор с декором, что лишь портит впечатление.

"В итоге интерьер получился в духе "дорохо-бохато", как новогодняя елка, на которую нацепили все лучшие игрушки сразу. Нет и еще раз нет!" – говорится в статье о доме Ларисы Гузеевой.