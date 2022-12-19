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В Сочи рухнул рынок недвижимости

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В Сочи рухнул рынок недвижимости

Падение первичного рынка в Сочи за год составило 41%, а за месяц – более 11%.
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Сочи всегда считался одним из самых популярных направлений России по сделкам с жильем. Граждане были готовы покупать и арендовать на курорте сезонную недвижимость по довольно высоким ценам. Как правило, по актуальности город на Черном море уступал лишь Москве и Петербургу. Однако рынок недвижимости рухнул.

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За год спрос на новостройки в Сочи упал на сорок с лишним процентов, чем свидетельствуют результаты ноября 2022 и аналогичного периода 2021 года. Ситуацию связывают с экономической нестабильностью в стране, уточняет РИА Новости.

Меж тем, по данным коммерческого директора компании "Авито Недвижимость" Николая Попова, цены на квартиры в новостройках все еще остаются высокими. Так, падение первичного рынка в Сочи за год составило 41%, а за месяц – более 11%.

Примечательно, что стоимость квартир на курорте за год выросло более чем на десять процентов, несмотря на падение спроса. Сегодня за жилую недвижимость в Сочи в среднем придется выложить десять с половиной миллионов рублей, уточнил эксперт.

Однокомнатные квартире в городе на Черном море в среднем оцениваются 11 миллионов рублей. За двухкомнатные придется выложить почти 18, а за трехкомнатные – чуть меньше 30. По мнению Попова, высокие цены при низком спросе можно объяснить тем, что застройщики выводят на продажу в Сочи квартиры в ЖК на высокой стадии готовности.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 декабря 2022, 14:10 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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