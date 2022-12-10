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Цены на жилье в СВАО стартуют от 4,3 млн

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Цены на жилье в СВАО стартуют от 4,3 млн

Здесь реализуется каждая десятая столичная квартира.
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В новостройках в северо-восточных районах Москвы сосредоточено почти 12% от всех столичных квартир. Только в одном районе из 17 на территории СВАО – Лианозово – не представлено новостроек.

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Всего на локальном первичном рынке продажи ведутся в 37 жилых комплексах, из которых 17 уже сданы в эксплуатацию. Еще в 8 новостройках производятся отделочные работы. Средняя цена кв. м за год выросла почти на 14%, до 368,3 тыс. рублей.

Двадцать новостроек относятся к классу "комфорт". Минимальные цены в сегменте зафиксированы в апарт-комплексе Clementine от застройщика СМУ №6 в Бибирево – от 4,3 млн рублей за студию площадью 19 "квадратов".

Еще 14 новостроек относится к классу "бизнес", три комплекса – к классу "премиум". Самые дорогие предложения представлены в ЖК "Достижение" от девелопера Sminex в Марфино. Квартира без отделки площадью 173 кв. м предлагается за 136,2 млн рублей.

Жилье самой большой площади – 186 кв. м – продается в комплексе "Режиссер" от группы "ФСК" в Ростокино. Стоимость лота – 95,4 млн рублей.

Среди проектов с квартирами необычных форматов можно отметить комплекс "Лайм" от застройщика "Высота" в Алексеевском районе. Здесь предлагаются лоты с видовыми террасами.

Автор: 10 декабря 2022, 06:34 Источник: Est-a-Tet ✓ Надежный источник

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