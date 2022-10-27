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Квартиры в Зеленограде на 29% дешевле

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Квартиры в Зеленограде на 29% дешевле

Чем в среднем по столичному рынку.
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Квартиры на вторичном рынке Зеленограда почти на 29% дешевле, чем в среднем по рынку "старой" Москвы. В октябре средняя цена кв. м здесь достигла 183,6 тыс. рублей. За год зеленоградская "вторичка" подорожала на 10%.

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Второе место по доступности занимает район Бирюлево, где "квадрат" в среднем стоит 191,9 тыс. рублей. В этой локации за год цены увеличились на 8%.

Третье место поделили сразу 4 района: Некрасовка, Кожухово, а также Жулебино и район Косино-Ухтомский. Средняя стоимость «квадрата» зафиксирована на уровне 198,6 тыс. рублей.

Доступность данных районов объясняется прежде всего удаленным расположением. Стоимость «квадрата» напрямую зависит от близости к ТТК, а при приближении к Садовому кольцу достигает астрономических значений.

Всего за год количество районов с ценой "квадрата" менее 200 тыс. рублей сократилось в три раза. В сентябре 2021 года таких районов насчитывалось 19.

Автор: 27 октября 2022, 11:04 Источник: Индикаторы рынка недвижимости ✓ Надежный источник

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