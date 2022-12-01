"Вторичку" поддерживают срочные продажи

Доля таких объявлений остается на максимуме.



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На вторичном рынке квартир сохраняется рекордно высокая доля объявлений о срочной продаже – 4%. Это один из факторов, поддерживающих спрос в сегменте. По итогам ноября активность покупателей выросла на 8%.



Другая причина – сезонность. Традиционно в ноябре на сделку выходят те, кто хочет решить жилищный вопрос до конца года. Кроме того, в это время во многих компаниях выплачиваются премии.

Динамика спроса на вторичном рынке в ближайшем будущем будет зависеть от рынка первичного. При отмене льготной ипотеки на новостройки часть покупателей уйдет на рынок готовых квартир, где цены станут сопоставимыми, а рисков значительно меньше.

Цены на вторичные квартиры в крупнейших городах России остаются примерно на одном уровне уже около 6 месяцев. Продавцы боятся отпугнуть покупателей и не рискуют менять ценник.

В Москве готовые квартиры за год подорожали на 2%, до 304,6 тыс. рублей за кв. м. Предложение "вторички" за этот период выросло на 42,6%.

Подмосковные вторичные квартиры за год стали дороже на 5,6%. Средняя цена кв. м в ноябре составила 157,4 тыс. рублей. Объем предложения вырос на 42,5%.

В Санкт-Петербурге средняя стоимость "вторички" увеличилась на 7,9%, до 202,6 тыс. рублей. За год объем предложения вырос на 38,1%.