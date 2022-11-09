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Новый рекорд: количество объявлений о продаже вторички выросло почти вдвое
Агрегатор объявлений на рынке недвижимости "Циан" объявили: доля объявлений о срочной продаже вторичной недвижимости выросла до 4%. Ранее это значение составляло 2,8% от общего числа продаваемых объектов. Для аналитики были взяты 37 городов с населением свыше 500 тыс. человек, в том числе Московская и Ленинградская области.
Если называть конкретные цифры, то количество объявлений о срочной продаже дошло до 12,5 тысяч. Наибольшее количество вторичных объектов с пометкой "срочно" агрегатор зафиксировал в Махачкале (14%) от общего числа, в Ставрополе (8%) и Набережных Челнах. А вот минимум обнаружен во Владивостоке и Перми.
Интересно, что каждый пятый объект продажи находится в доме трехлетней давности, а каждая десятая квартира — в доме 2021 года. Аналитики объясняют такой рост следующим образом: инвесторы срочно выводят вложенные средства.
"В 2022 году мы наблюдаем уже вторую волну "срочных" продаж на фоне миграционных процессов и снижения спроса", — заявляет представитель агрегатора.
Эксперты
добавляют, что пометка "срочно" обеспечивает дисконт в 5-8%, но при
этом покупатели могут продавить цену еще ниже в ходе переговоров.
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