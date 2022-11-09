Как выгодно продать недвижимость: советы эксперта

Эксперт по рынку недвижимости поделился советами для выгодной сделки по продаже собственности.

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Вопрос продажи недвижимости актуален всегда. Эксперт по рынку недвижимости Кирилл Кулаков рассказал, как закрыть сделку максимально выгодно для продавца.

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В первую очередь нужно выбрать подходящий период времени. Рынок цикличен — после роста цен обязательно будет падение и наоборот. Стоит учесть и сезонность, например, дачи зимой дешевеют на 20%.

Во-вторых, необходимо собрать информацию об инфраструктуре: близость транспорта, детских садов и школ, больниц и других социальных структур. Так, объект станет более привлекательным.

Еще один важный параметр, который может сыграть на руку, это капитальный ремонт дома. Даже если жилье продается не в новостройке, наличие капитального ремонта обеспечивает коммуникации и внешний вид.

Наименее очевидный фактор "дороговизны" квартиры — это ремонт. Не обязательно делать новый перед продажей, но важно убрать лишние вещи, расхламить помещение, сделать его визуально больше и чище.

В качестве пятого совета, эксперт предлагает оценить дополнительные параметры. Это, например, наличие шлагбаума и закрытый двор, видеонаблюдение, спортивные площадки и другое. Каждый из этих параметров повышает привлекательность объекта, а за ней и стоимость.