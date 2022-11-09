Новости
Как выгодно продать недвижимость: советы эксперта
Вопрос продажи недвижимости актуален всегда. Эксперт по рынку недвижимости Кирилл Кулаков рассказал, как закрыть сделку максимально выгодно для продавца.
В первую очередь нужно выбрать подходящий период времени. Рынок цикличен — после роста цен обязательно будет падение и наоборот. Стоит учесть и сезонность, например, дачи зимой дешевеют на 20%.
Во-вторых, необходимо собрать информацию об инфраструктуре: близость транспорта, детских садов и школ, больниц и других социальных структур. Так, объект станет более привлекательным.
Еще один важный параметр, который может сыграть на руку, это капитальный ремонт дома. Даже если жилье продается не в новостройке, наличие капитального ремонта обеспечивает коммуникации и внешний вид.
Наименее очевидный фактор "дороговизны" квартиры — это ремонт. Не обязательно делать новый перед продажей, но важно убрать лишние вещи, расхламить помещение, сделать его визуально больше и чище.
В качестве пятого совета, эксперт предлагает оценить дополнительные параметры. Это, например, наличие шлагбаума и закрытый двор, видеонаблюдение, спортивные площадки и другое. Каждый из этих параметров повышает привлекательность объекта, а за ней и стоимость.
Выбираете новостройку?
Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.
Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!
8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный
Новости, аналитика
Важно правильно подготовить жилье
Из-за перенасыщения рынка
Больше всего квартир в Московском регионе и Краснодаре