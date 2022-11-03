Новости
Назван самый стабильный город для инвестиций
2022 года всколыхнул рынок недвижимости и поставил на первый план понятия стабильности и предотвращения рисков. Однако люди не отказались от инвестиций, хотя вопросы о том, как и во что вкладывать сегодня накопленные деньги, волнует многих. Безусловно, в такое время всем хочется четко понимать, какие инвестиции будут самыми безопасными.
Как правило, людям хватает около двух недель, чтобы понять, что происходит, и начать действовать. За это время период импульсивных покупок проходит, и инвесторы начинают вкладывать сбережения во что-то наиболее стабильное.
Есть утверждение, что лучше всего деньги хранятся в реальных активах. С фондового рынка и банковских депозитов, а сегодня и с валютного рынка средства продолжают перемещаться в землю и недвижимость.
Обычно в любой кризис люди покупали жилье как самый стабильный вариант инвестиции. Однако сегодня ситуация нестандартная. Сейчас эксперты с трудом прогнозируют, что будет через пять лет. Сделки на стадии строительства сейчас боятся заключать, ведь застройщик может не справиться.
Девелопер Елена Кабешева рассказала, почему именно Сочи остается городом для стабильных и безрисковых инвестиций. Эксперт уверена, что высокая турбулентность в экономике всего лишь смещает интерес с высокодоходных активов на сберегательные.
"Это тот случай, когда деньги защищены локацией. Если недвижимость Сочи и даст небольшую временную просадку в цене (возможно, к зиме), то она будет неглубокой и недолгой", – рассказала девелопер.
Все дел в том, что в Сочи мягкий субтропический климат, а в нашей стране это одно из немногих таких мест, если не единственное.
Выбираете новостройку?
Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.
Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!
8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный
Новости, аналитика
И потеряли в площади 4 "квадрата"
И падение цен может ускориться
Власти ищут решение
Советы профессионалов