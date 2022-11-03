Назван самый стабильный город для инвестиций

В условиях турбулентности экономики инвесторы все чаще задаются вопросом о том, куда вкладывать деньги.

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2022 года всколыхнул рынок недвижимости и поставил на первый план понятия стабильности и предотвращения рисков. Однако люди не отказались от инвестиций, хотя вопросы о том, как и во что вкладывать сегодня накопленные деньги, волнует многих. Безусловно, в такое время всем хочется четко понимать, какие инвестиции будут самыми безопасными.

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Как правило, людям хватает около двух недель, чтобы понять, что происходит, и начать действовать. За это время период импульсивных покупок проходит, и инвесторы начинают вкладывать сбережения во что-то наиболее стабильное.

Есть утверждение, что лучше всего деньги хранятся в реальных активах. С фондового рынка и банковских депозитов, а сегодня и с валютного рынка средства продолжают перемещаться в землю и недвижимость.

Обычно в любой кризис люди покупали жилье как самый стабильный вариант инвестиции. Однако сегодня ситуация нестандартная. Сейчас эксперты с трудом прогнозируют, что будет через пять лет. Сделки на стадии строительства сейчас боятся заключать, ведь застройщик может не справиться.



Девелопер Елена Кабешева рассказала, почему именно Сочи остается городом для стабильных и безрисковых инвестиций. Эксперт уверена, что высокая турбулентность в экономике всего лишь смещает интерес с высокодоходных активов на сберегательные.

"Это тот случай, когда деньги защищены локацией. Если недвижимость Сочи и даст небольшую временную просадку в цене (возможно, к зиме), то она будет неглубокой и недолгой", – рассказала девелопер.

Все дел в том, что в Сочи мягкий субтропический климат, а в нашей стране это одно из немногих таких мест, если не единственное.