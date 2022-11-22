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Рекордные скидки: какая категория недвижимости подешевела в Москве

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Рекордные скидки: какая категория недвижимости подешевела в Москве

С 21 сентября по середину ноября из-за низкого спроса элитное жилье потеряло в цене 43%.
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Российский рынок недвижимости постепенно восстанавливается от последствий пандемии короновируса и мировой экономической нестабильности. Постепенно цены идут вниз, радуя потенциальных покупателей. Однако в Москве одна категория жилья достигла рекордного уровня по размеру скидок.

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В столице можно приобрести элитную недвижимость с дисконтом 25%. Если же речь идет об аренде жилья, то сторговаться можно до всех 40%. Представители риэлтерских компаний отметили низкий спрос на квартиры премиум-класса.

Они перестали пользоваться популярностью с началом частичной мобилизации, а уже к середине текущего месяца спрос рухнул почти вдвое. Эксперты по недвижимости подчеркнули, что в Москве наблюдается одинаковая ситуация как в новостройках, так и на рынке вторичного жилья.

С 21 сентября по середину ноября из-за низкого спроса элитное жилье потеряло в цене 43%. Меж тем, если сравнивать с данными аналогичного прошлогоднего периода, то стоимость все же повысилась на 7,5%. Однако данные показатели эксперты считают минимальными, потому что обычно ежегодный рост находится на уровне 18-25%.

Девелоперам сегодня приходится вести борьбу за каждого клиента. По словам экспертов, они предлагают рекордные скидки на недвижимость за последние пять, а то и семь лет.

Фото: pixabay.com
Автор: 22 ноября 2022, 09:58 Источник: News.ru. ✓ Надежный источник

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