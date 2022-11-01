"Будут локти кусать": сбежавшую от тяжелобольной матери Заворотнюк настигла кара

Анастасия Заворотнюк осталась один на один с тяжелым недугом.

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Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк уже несколько лет не появляется на публике. Она престала выходить на сцену и участвовать в светских мероприятиях. Сегодня актриса театра и кино борется с тяжелым недугом. Врачи диагностировали у главной героини сериала "Моя прекрасная няня" злокачественную опухоль в районе головного мозга.

Однако тяжелобольная звезда телеэкранов осталась со своим недугом один на один, без поддержки любимой дочери. Анна Заворотнюк не так давно сбежала от матери. Блогерша уехала из Москвы в Баку.

По мнению врача Юрия Серебрянская, еще не факт, что Анастасия Заворотнюк поняла, что осталась без своей наследницы. Эксперт считает, что все зависит от состояния артистки. Однако, по его словам, дочь актрисы может пожалеть от бегстве из России, если состояние ее матери ухудшится.

"Когда близкие люди отлучаются, а с этим больным человеком что-то произойдет – они будут локти кусать", – заявил врач.

В интервью порталу BLITZ+ он подчеркнул, что Анастасии Заворотнюк необходимо обеспечить должный уход. К слову, поступок дочери звезды уже обернулся для нее бумерангом.

Блогершу фактически наказали мошенники. В Баку, по данным РИА ФАН, Анне Заворотнюк сдали некачественную квартиру. Как уточняет телеканал "Царьград", дочери Анастасии Заворотнюк даже отказались вернуть деньги, когда она захотела переехать.