Свалила и бросила больную мать: дочь онкобольной Заворотнюк выскочила замуж за бугром

Актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк продолжает скрываться от глаз поклонников. О состоянии онкобольной женщины мало что известно, единственный источник информации — это дочь Анастасии Заворотнюк Анна.
На днях Анна поделилась важным событием с поклонниками — теперь в ее жизни есть муж. Кажется, она не выдержала тяжелой болезни и бросила больную мать — именно такие колкости от недоброжелателей появились в микроблоге Заворотнюк после новостей о замужестве.
Поклонники в шоке от быстрых перемен в жизни дочери Анастасии. Но нашлись и те, кто поддержал девушку. В комментариях Анне пожелали счастья и напомнили, что из-за болезни мамы не стоит забывать о себе.
Имя жениха, как и другая информация, неизвестны. Да и замуж дочь Анастасии Заворотнюк, кажется, выскочила за бугром — в Азербайджане. У себя в социальных сетях она вместе с подписчиками подыскивала квартиру в Баку. Свалила Анна временно, обещала вернуться. Если муж Анны действительно иностранец, девушке придется постоянно летать на родину и обратно.