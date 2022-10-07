Новости
Магазины закрылись – спрос вырос: где купить товары IKEA
Шведско-нидерландский мебельный гигант IKEA к концу августа 2022 года полностью закрыл свои магазины в нашей стране. Меж тем, их продукция всегда пользовалась большой популярностью у россиян, поэтому интерес к покупкам не угас. Сегодня приобрести товары под брендом IKEA или их аналоги можно найти на отечественных интернет-площадках.
Примечательно, что после закрытия магазинов спрос на товары крупного ритейлера только вырос, причем уже в два раза. Эту информацию подтверждают российские маркетплейсы, которые сейчас занимаются продажей как шведской продукции, так и ее аналогов.
Перед окончательным сворачиванием торговой деятельности IKEA провела масштабную распродажу. Вплоть до 15 августа любой желающий мог приобрести необходимые вещи – от набора мебели, до плюшевой игрушки – по сниженной цене.
В итоге активизировались недобросовестные граждане. Социальные сети до сих пор пестрят объявлениями от перекупщиков, предлагающих приобрести зарубежную продукцию по завышенной в несколько раз цене.
Меж тем, купить товары IKEA сегодня можно и на "Яндекс Маркете". Онлайн-площадка начала продажи за десять дней до закрытия мебельного гиганта. Интернет-магазин сейчас наращивает число поставщиков.
Как отметили в Ozon, наибольшей популярностью у россиян пользуются товары для кухни. Маркетплейс сегодня продает как оригинальную продукцию, так и аналоги. Найти товары IKEA также можно на "Авито".
Выбираете новостройку?
Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.
Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!
8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный
Новости, аналитика
Чтобы в доме было счастье
Настоящая крепость
90% квартир сдаются с дефектами