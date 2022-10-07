Магазины закрылись – спрос вырос: где купить товары IKEA

В России продажей оригинальной продукции IKEA, а также ее аналогов занимаются маркетплейсы.

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Шведско-нидерландский мебельный гигант IKEA к концу августа 2022 года полностью закрыл свои магазины в нашей стране. Меж тем, их продукция всегда пользовалась большой популярностью у россиян, поэтому интерес к покупкам не угас. Сегодня приобрести товары под брендом IKEA или их аналоги можно найти на отечественных интернет-площадках.

Примечательно, что после закрытия магазинов спрос на товары крупного ритейлера только вырос, причем уже в два раза. Эту информацию подтверждают российские маркетплейсы, которые сейчас занимаются продажей как шведской продукции, так и ее аналогов.

Перед окончательным сворачиванием торговой деятельности IKEA провела масштабную распродажу. Вплоть до 15 августа любой желающий мог приобрести необходимые вещи – от набора мебели, до плюшевой игрушки – по сниженной цене.

В итоге активизировались недобросовестные граждане. Социальные сети до сих пор пестрят объявлениями от перекупщиков, предлагающих приобрести зарубежную продукцию по завышенной в несколько раз цене.

Меж тем, купить товары IKEA сегодня можно и на "Яндекс Маркете". Онлайн-площадка начала продажи за десять дней до закрытия мебельного гиганта. Интернет-магазин сейчас наращивает число поставщиков.

Как отметили в Ozon, наибольшей популярностью у россиян пользуются товары для кухни. Маркетплейс сегодня продает как оригинальную продукцию, так и аналоги. Найти товары IKEA также можно на "Авито".