Как сократить количество отходов в доме: полезные советы

Если сократить количество отходов в доме, то и мусор придется выносить реже.

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Культура потребления в наши дни прочно закрепилась в повседневной жизни человека. Чем больше развивается городской сервис, тем комфортнее чувствует себя житель мегаполиса. Сегодня трудно себе представить жизнь без служб доставки и всевозможных магазинов. Меж тем, обратной стороной беззаботной жизни является увеличение количества бытового мусора.

Однако существуют действенные способы для того, чтобы сократить количество отходов в доме и, соответственно, реже выносить мусор. Побороть оборотную сторону культуры потребления жителю мегаполиса помогут четыре простых правила.

Правило №1. Не совершайте неосознанные покупки.

Зачастую люди приобретают в магазине не то, что им реально нужно, а то, что вызывает больше внимания. Маркетологи умышленно создают яркие и разноцветные упаковки, чтобы вы не могли пройти мимо. При этом очевидно, что мусорная корзина в квартире растет прямо пропорционально с потребительской корзиной.

Не видитесь на рекламные лозунги и красивые картинки, если в продукции нет необходимости. В идеале ходить в магазин с заранее составленным списком и только после приема пищи. Этот совет также сохранит ваши деньги.

Правило №2. Отсортируйте мусор в доме.

Прежде всего, это положительно скажется на экологии вашего города, района и двора. Кроме того, сортируя мусор, человек может точно выяснить, что он потребляет больше всего и при возможности сократить объемы.

Правило №3. Выбирайте многоразовую продукцию.

Идея очень простоя. Чем чаще вы используете одноразовую продукцию, например, пластиковую посуду или целлофановый пакет, тем быстрее копится мусор в квартире. К примеру, отказ от пакета на кассе в пользу многоразового тканевого шоппера поможет как экологии, так и кошельку.

Правило №4. Реже заказывайте еду с доставкой.

Очевидно, что в сервисах доставки используется огромное количество упаковки, которая довольно быстро забивает мусорное ведро. Несколько коробок из-под пиццы – и вот уже нужно выносить мусор. К слову, фастфуд довольно вреден для организма, поэтому медики рекомендуют злоупотреблять доставкой готовой еды.