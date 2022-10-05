В Подмосковье растет спрос на элитную недвижимость

Спрос на загородные дома начал расти в период пандемии коронавируса и продолжил после изменения политической ситуации в мире.

прочитано 108 раз

Рынок элитной недвижимости в Подмосковье в последние годы демонстрирует низкий уровень предложения. Дефицит загородных домой особенно четко прослеживается в коттеджных поселках к западу от российской столицы. Риелторы отмечают, что на рублевском и новорижском направлениях не хватает готовых резиденций.

Так, в сентябре текущего года на подмосковном рынке роскошного жилья было представлено всего 900 лотов, стоимость которых превышала бы 300 миллионов рублей. При этом застройщики предлагали всего чуть более двух сотен объектов, еще 700 с лишним домов приходилось на вторичный рынок.

Сложившаяся ситуация максимально сузила круг выбора для состоятельных граждан, желающих жить в районах с развитой инфраструктурой и сохраненной экологией. Вообще к дефициту элитной недвижимости привели сразу несколько факторов.

Тенденция начала набирать обороты в период пандемии коронавируса. Когда в России был введен локдаун, загородные дома стали спасением для тех, кто хочет проводить время на свежем воздухе. Кроме того, масштабный переход к удаленному формату работу привел к оттоку граждан из Москвы.

Во время ковида, по оценкам риелторов, спрос на элитную недвижимость в Подмосковье вырос на 18%. В дальнейшем экономический показатель тоже шел вверх, потому что политические события в мире заставили россиян отказаться от покупки роскошных домов за границей и присмотреться к отечественному рынку.

Кроме того, сегодня состоятельные граждане рассматривают элитную недвижимость в Подмосковье как инструмент для инвестиций. Одни просто не намерены уезжать из России, другие стремятся перевести в нашу страну зарубежные активы.