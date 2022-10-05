Удар по кошельку: назвыаны самые затратные бытовые приборы

Больше всего электричества в доме портебляют машина для сушки белья, холодильник и стиральная машина.

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Сегодня уже невозможно представить комфортную жизнь в городе без великого множества бытовых приборов. В наши дни человек использует в квартире огромное количество техники, упрощающей повседневную жизнь: от простой кофеварки, до дорогой многофункциональной машинки, не уступающей по возможностям профессиональному бариста, от маленького тостера, до высококлассного духового шкафа, способного приготовить любые гастрономические изыски.

Меж тем, чем больше технических средств мы используем в повседневной жизни, тем больше электричества она потребляет. Какие бытовые приборы несут владельцу наибольшие затраты, объяснил эксперт по подбору техники Роман Четвертных. По его словам, наибольший удар по кошельку наносят машина для сушки белья, холодильник и стиральная машина.

Итак, машина для сушки белья за один цикл работы может потреблять до пяти киловатт энергии. Электричество в России в среднем стоит четыре рубля за киловатт, то есть расходы в месяц в среднем достигают 600 рублей.

Стиральные машины могут потреблять до 22 ватт в час за один килограмм белья, то есть при максимальной загрузке и длительной программе за месяц придется выложить около 250 рублей. К слову, если вы загрузите всего один килограмм белья, то расходы не сильно сократятся.

Холодильник потребляет порядка одного киловатта энергии в день в закрытом состоянии. Однако каждый раз, открывая дверь, вы даете нагрузку на компрессор, что добавляет около восьми процентов расходов. В итоге дневной расход электричество может возрасти в три раза. За месяц придется отдать более 350 рублей.